В Одесі під виглядом поліцейських зловмисники пограбували громадянин однієї з країн Південної Азії

Під виглядом поліцейських зловмисники проникли до квартири потерпілого та заволоділи майном та грошима на загальну суму близько 100 тисяч гривень.

Потерпілий - 39-річний громадянин однієї з країн Південної Азії. Зі слів чоловіка, увечері до його квартири подзвонили троє невідомих та представилися працівниками поліції. Після того, як господар відчинив двері, нападники увірвалися всередину та зв’язали його. Погрожуючи фізичною розправою, вони викрали у чоловіка планшет, ноутбук, два мобільних телефони та гроші в сумі 2400 доларів США.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особи зловмисників. Одного з них - 44-річного жителя Одеської області - було затримано за місцем мешкання. В порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України його поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Також поліцейськими вживаються заходи по встановленню місця знаходження та затриманню двох інших правопорушників.

За вказаним фактом триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Приморський відділ поліції в м. Одесі