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Співробітники СБУ викрили на хабарі начальника та заступника однієї з виправних колоній

24.02.2018 13:30

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили грубо порушувати Мінські домовленості та використовували озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії розмежування на визначені відстані. Особливо активно агресор здійснював провокації за темної пори доби.

 

Оперативники спецслужби задокументували, що керівник установи через свого заступника вимагав три тисячі доларів США від родички чоловіка, засудженого за вбивство. За цю суму зловмисники обіцяли сприяння у позитивному вирішенні питання щодо умовно-дострокового звільнення засудженого.

Співробітники СБ України «взяли» заступника начальника колонії під час отримання всієї суми хабара на автовокзалі у Шепетівці. Начальника колонії правоохоронці затримали у службовому кабінеті.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу затриманим.

Триває досудове слідство, повідомляє прес-центр Служби безпеки.

 

 

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