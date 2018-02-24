ГПУ просить Нідерланди взяти у Саакашвілі зразки голосу

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Зразки голосу Саакашвілі може надати лише добровільно
Генпрокуратура направила міжнародно-правове доручення правоохоронним органам Королівства Нідерланди, в якому просить відібрати у лідера партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі зразки голосу. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник генпрокурора України Євген Єнін.
За словами Єніна, Нідерланди будуть це робити самостійно, відповідно до доручення. Також Єнин уточнив, що зразки голосу Саакашвілі може надати лише добровільно. "Безумовно, це його право. А якщо він відмовиться, то це вкотре розвінчає міф Саакашвілі про те, що він готовий співпрацювати з правоохоронними органами", – додав заступник генпрокурора.
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