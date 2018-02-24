ГПУ просить Нідерланди взяти у Саакашвілі зразки голосу

Генпрокуратура направила міжнародно-правове доручення правоохоронним органам Королівства Нідерланди, в якому просить відібрати у лідера партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі зразки голосу. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник генпрокурора України Євген Єнін.

"Кілька днів тому ми направили до Голландії міжнародно-правове доручення, в рамках якого голландській владі пропонується відібрати у Саакашвілі зразки його голосу", – заявив він.

За словами Єніна, Нідерланди будуть це робити самостійно, відповідно до доручення. Також Єнин уточнив, що зразки голосу Саакашвілі може надати лише добровільно. "Безумовно, це його право. А якщо він відмовиться, то це вкотре розвінчає міф Саакашвілі про те, що він готовий співпрацювати з правоохоронними органами", – додав заступник генпрокурора.