В Польше задержали украинца, которому в США грозит 30 лет тюрьмы за киберпреступления

Мужчина подозревается в участии в ОПГ, которая занимается распространением вредоносных программ и хакерскими атаками.

Сотрудники Центрального следственного бюро Польши при сотрудничестве с ФБР задержали гражданина Украины, подозреваемого в распространении вредоносных программ.

44-летний мужчина находился в базе данных розыска Интерпола, на него был выдан международный ордер на арест, сообщает пресс-служба Центрального следственного бюро.

Украинца обнаружили в городе на юге Польши Бельско-Бяла, там его и задержали.

Как сообщили в Центральном следственном бюро, мужчина подозревается в участии в организованной преступной группе, которая занимается распространением вредоносных программ и хакерскими атаками. Ущерб от такой преступной деятельности оценивается в несколько сотен миллионов долларов.

В настоящее время украинец находится под стражей в ожидании решения об экстрадиции в США. Отмечается, что там ему грозит до 30 лет лишения свободы.

анее Окружной суд города Кэмден штата Нью-Джерси вынес приговор двум гражданам России, которых признали виновными в организации одной из крупнейших хакерских атак в истории США. 37-летний Владимир Дринкман был приговорен к 12 годам тюрьмы, а его напарник 34-летний Дмитрий Смилянец осужден на четыре года и три месяца тюремного заключения.

По данным отчета американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) и компании McAfee, в 2017 году убытки мировой экономики, связанные с незаконной деятельностью в киберпространстве, достигли 600 млрд долларов. // ZN.ua