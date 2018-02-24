Русский «Мистер К» и 400 килограммов кокаина из Аргентины

Как и другие аргентинские издания, La Nacion не называет имени разыскиваемого мужчины — его называют «Мистер К». Уточняется лишь, что он родился в 1968 году и работает представителем сигарной компании.

Издание публикует несколько фотографий «Мистера К», сделанных, предположительно, в ходе оперативного наблюдения за ним, однако лицо мужчины на этих изображениях замазано.

"Мистер К" (слева) во время разговора с полицейским Иваном Близнюком в аргентинском баре. Фото: La Nacion

Кроме того, издание Clarin опубликовало расшировку прослушки разговора между «Мистером К» и другим фигурантом дела, аргентинским полицейским Иваном Близнюком, но даже в ней Близнюк не упоминает имени своего собеседника.

«С 2013 года подозреваемый приезжал в Аргентину 11 раз, он всегда прибывал с сигарами и крепким алкоголем в подарок, и люди оставались ему обязаны. В Германии, где он живет, он участвовал в нескольких благотворительных мероприятиях», — говорит источник La Nacion.

По данным Telegraph, в розыск «Мистера К» объявила Россия через Интерпол, мужчину считают также причастным к еще двум подозрительным поставкам из Аргентины в Россию через Уругвай. Кроме того, в материалах прокуратуры утверждается, что именно разыскиваемый, в первую очередь, ответственнен за транспортировку наркотиков из Южной Америки в Москву.

Об уголовном деле о международной торговле наркотиками, в котором фигурируют российские дипломаты, стал известно 22 февраля. Расследование началось еще в декабре 2016 года, когда посол России в Аргентине Виктор Коронелли сообщил полицейским, что на территории школы при посольстве обнаружены 12 подозрительных сумок, помеченных как отправляемые дипломатической почтой.

Детали дальнейшей операции рассказала на пресс-конференции министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. Коронелли предоставил силовикам ключ от задней двери школы, те прибыли для проверки сумок и обнаружили в них 389 килограммов кокаина. Буллрич говорит, что кокаин был высокого качества, его стоимость в России она оценила в 50 млн евро.

В течение часа наркотик заменили на купленную на рынке муку, а в сами сумки установили GPS-приемники, чтобы отследить, кому предназначалась поставка. В декабре 2017 года мука под видом кокаина была доставлена в Россию дипломатической почтой.

В том же месяце секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев приехал в Аргентину, официально — чтобы представить Россию на инаугурации президента Маурисио Макри. Telegraphпишет, что у Патрушева была и секретная миссия — он занимался операцией по сопровождению сумок с мукой в Россию. План наркотрорговцев-дипломатов предполагал, что наркотики в Россию доставят именно самолетом Патрушева.

После этого были задержаны шесть человек. Clarin публикует имена пятерых, в России задержали бывшего сотрудника посольства в Аргентине Али Абьянова, а также Владимира Калмыкова и Иштимира Хуздамова. В Аргентине были задержаны Близнюк и его знакомый Александр Чикало. // Медиазона