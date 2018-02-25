Очередное крупное ДТП в Харькове на Сумской, столкнулись два Мерседеса, Фольксваген и Тойота

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Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в центре Харькова, где на улице Сумской столкнулись сразу четыре автомобиля.
Двое водителей с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. В 16.20 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Сумской возле дома 36/38 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Фольксваген», «Тойота» и двух «Мерседесов».
В результате происшествия пострадали 28 и 54-летние водители транспортных средств. Оба пострадавшие доставлены в 4-ю больницу скорой и неотложной медицинской помощи города Харькова. Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.
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Напомним, что смертельная авария на Сумской, которая произошла 18 октября прошлого года, была одной из саміх страшніы в городе. 20-летняя Елена Зайцева проехала на красный свет на большой скорости и столкнулась с Volkswagen Tuareg. Ее автомобиль вылетел на тротуар, 5 человек погибли на месте, еще одна пострадавшая умерла в больнице. Оказалось, что за два года за рулем Зайцева шесть раз нарушала ПДД.
Но на фронте без ключевых изменений, по-прежнему продолжаются локальные стычки — борьба патрулей, секретов, малых групп, сапёров и ДРГ в серой зоне, артиллерийские...