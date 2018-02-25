В Лапландии малайский турист в пижаме и тапочках отстал от ночного поезда

Это уже второе железнодорожное происшествие с туристами из Азии на этой неделе.

В лапландском городе Кеми турист из Малайзии в одной пижаме и тапочках по неизвестной причине покинул поезд, на котором он ехал из Рованиеми в Хельсинки. Двое местных жителей заметили на перроне мужчину, который пытался открыть двери поезда. Однако двери были уже заблокированы, и состав тронулся без одного пассажира.

Фото: Minna Aula / Yle

Один из местных позвонил своему другу, который смог перевести рассказ отставшего от поезда. Его семья осталась в вагоне, а в восемь утра они все вместе должны были быть в финской столице, чтобы оттуда продолжить свое путешествие.

На вокзал Кеми прибыла местная полиция, которая в этой ситуации могла только предложить туристу место в камере предварительного заключения, чтобы не пришлось ждать спасения на холоде. Однако этого не потребовалось: кондукторы железнодорожной компании VR получили информацию о случайно вышедшем не на своей остановке пассажире и вызвали для него такси.

Такси доставило туриста из Азии в целости и сохранности в Оулу, где была следующая остановка поезда. В итоге отправление поезда было задержано всего лишь на 20 минут.

Это уже второе железнодорожное происшествие в Лапландии с азиатскими туристами за короткий срок. В начале этой недели семья, направлявшаяся в Кеми, не опознала вовремя свою станцию и продолжила свой путь в Рованиеми, где у них не было ночлега. Добросердечный кондуктор, услышав об их беде, остановил поезд, следовавший в обратном направлении, и пересадил в него несчастных туристов буквально посреди лесной глуши. // Yle