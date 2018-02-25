В Одесі до адміністративної відповідальності притягнуто вболівальників-хуліганів

У пасажирському потязі троє нетверезих чоловіків порушували громадський порядок та нецензурно висловлювалися на адресу інших пасажирів.

Вчора на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що у поїзді сполученням Львів-Одеса декілька осіб поводяться агресивно.

Виїздом слідчо-оперативної групи Приморського відділу поліції встановлено, що правопорушники – вболівальники однієї з футбольних команд, які приїхали до Одеси на матч. У стані алкогольного сп’яніння чоловіки нецензурно лаялися на адресу інших пасажирів, порушували їх спокій та громадський порядок.

Відносно хуліганів складено протоколи за ч. 1 ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до законодавства, за дрібне хуліганство їм загрожує накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Приморський відділ поліції в м. Одесі