У Києві поліцейські затримали двох іноземців, які залякуючи ножами відібрали у перехожого 20 грн

Саме таку суму нападники знайшли в гаманці чоловіка, але навіть нею вони не встигли скористатися. За наданими потерпілим прикметами оперативники за кілька хвилин розшукали зловмисників та доставили їх до управління поліції.

Близько 19-ї години до чергової частини Дніпровського управління поліції зателефонував 32-річний місцевий мешканець із повідомленням про розбійний напад на бульварі Перова. Чоловік додав, що двоє невідомих вдарили його ножем у ногу та забрали гаманець із грішми та картками.

«Оперативники відразу почали відпрацьовувати територію - і на вулиці Микитенка побачили двох незнайомців, які підходили під наданий опис. Їх зупинили для перевірки та провели поверхневий огляд. У результаті виявили в кишенях чоловіків ніж та гаманець, якій упізнав потерпілий», - розповів правоохоронець.

У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України чоловіків затримали та доставили до територіального управління поліції. Затримані – громадяни інших держав, 1983 та 1993 років народження. Правоохоронці з’ясовують інформацію щодо мети перебування у столиці, місця проживання та наявності судимостей затриманих.

«За фактом розбою розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті 187 Кримінального кодексу України. Слідчі спілкуються із правопорушниками, які у скоєному зізналися. Також ми відпрацьовуємо інформацію щодо їх причетності до інших злочинів», - додав Олександр Кузьмін.

Відділ комунікації поліції Києва

Алла Борових