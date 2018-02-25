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Три пьяных брата избили таксиста, который их привез домой, его машину и еще двоих заступившихся

25.02.2018 09:25

Пьяных мужчин, которые совершали правонарушения, задержали сотрудники Жмеринского отдела полиции. Злоумышленники избили водителя такси и разбили автомобиль, на котором их таксист доставил домой..

Также телесные повреждения получили двое мужчин, которые стали свидетелями происшествия и пытались помочь таксисту. Злоумышленники задержаны в процессуальном порядке

22 февраля около 20.00 на линию 102 поступило сообщение о драке на одной из улиц районного центра, сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

По словам начальника жмеринской полиции Валерия Домбровского, на месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы полиции задержали подозреваемых. Ими оказались трое братьев в возрасте 30, 26 и 23 лет. Один из задержанных ранее судимый за имущественные преступления.

По предварительной информации, когда водитель такси высадил возле дома трех пассажиров и разворачивался, мужчины начали беспричинно разбивать автомобиль, а затем водителя. В ситуацию вмешались трое местных жителей, которые в это время проезжали рядом на автомобили и стали свидетелями хулиганства. В результате двое из них получили травмы. Пострадала и их легковушка.

Полицией открыто уголовное производство по признакам ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство). Такое правонарушение карается заключением на срок от трех до семи лет.

Продолжается следствие.

 

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