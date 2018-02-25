Три пьяных брата избили таксиста, который их привез домой, его машину и еще двоих заступившихся

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Пьяных мужчин, которые совершали правонарушения, задержали сотрудники Жмеринского отдела полиции. Злоумышленники избили водителя такси и разбили автомобиль, на котором их таксист доставил домой..
Также телесные повреждения получили двое мужчин, которые стали свидетелями происшествия и пытались помочь таксисту. Злоумышленники задержаны в процессуальном порядке
22 февраля около 20.00 на линию 102 поступило сообщение о драке на одной из улиц районного центра, сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.
По словам начальника жмеринской полиции Валерия Домбровского, на месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы полиции задержали подозреваемых. Ими оказались трое братьев в возрасте 30, 26 и 23 лет. Один из задержанных ранее судимый за имущественные преступления.
По предварительной информации, когда водитель такси высадил возле дома трех пассажиров и разворачивался, мужчины начали беспричинно разбивать автомобиль, а затем водителя. В ситуацию вмешались трое местных жителей, которые в это время проезжали рядом на автомобили и стали свидетелями хулиганства. В результате двое из них получили травмы. Пострадала и их легковушка.
Полицией открыто уголовное производство по признакам ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство). Такое правонарушение карается заключением на срок от трех до семи лет.
Продолжается следствие.
Но на фронте без ключевых изменений, по-прежнему продолжаются локальные стычки — борьба патрулей, секретов, малых групп, сапёров и ДРГ в серой зоне, артиллерийские...