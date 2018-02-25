Поліція розслідує вбивство 65-річного чоловіка у Калинівському районі

Трагедія сталась 23 лютого в селі Іванів. В одному із будинків населеного пункту виявлено тіло його господаря зі слідами ножових ран.

Повідомлення про загибель чоловіка надійшло до Калинівського відділу поліції від медичного працівника місцевої лікарні. Працівники слідчо-оперативної групи поліції, які терміново виїхали на місце події, на тілі загиблого виявили декілька ножових колото-різаних ран, від яких настала смерть.

Правоохоронці встановили, що померлий напередодні вживав алкогольні напої разом зі своєю 67-річною дружиною.

Обставини злочину та причетність до смерті чоловіка його дружини з`ясовується під час досудового розслідування.

Слідчим відділенням поліції відкрите провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'ятнадцяти років. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції

Вінницької області