Мошенники обманули сумского фермера на 300 000 гривен

Пытаясь приобрести минеральные удобрения перед началом весенних сельхозработ, председатель фермерского хозяйства воспользовался Интернет-объявлениями. А когда наткнулся на выгодное предложение и связался с так называемым продавцом, последний оказался обычным аферистом.

Сообщение о мошенничестве в полицию поступило от 44-летнего жителя Липоводолинского района, председателя агрофирмы, который сообщил, что воспользовавшись объявлением в Интернете, наткнулся на афериста, который обманул его почти на 300 000 гривен. По словам мужчины, он впервые решил воспользоваться всемирной сетью и сэкономить на приобретении минеральных удобрений, а взамен потерял немалую сумму денег.

Пострадавший рассказал в полиции, что сначала связался с представителем одной из крупных компаний, которая якобы находится в Киеве. Мужчины договорились о способе оплаты и сроках получения товара. По договоренности он перечислил оговоренную сумму денег и подтвердил заказ. Когда во время очередного телефонного разговора отправитель начал путаться в сроках отправки, он сообщил, что пожалуется в полицию, после чего телефон продавца перестал отвечать, а объявление удалили с сайта.

В полиции по данному факту уже открыли уголовное производство по ч.3 ст.190 «Мошенничество, совершенное в крупных размерах» Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители пытаются установить и задержать всех причастных к мошеннической схеме, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.