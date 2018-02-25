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Телефонний аферист ошукав краянина на 1900 гривень

25.02.2018 13:39

Незважаючи на чималу кількість потерпілих та застережень громадяни продовжують втрати всі заощадження через свою безпечніть.23 лютого на лінію «102» надійшло повідомлення від жителя Лановецького району. Краянин повідомив, що став жертвою телефонних шахраїв.

20-річний мешканець села Москалівка розповів, що на його засіб зв’язку надійшло смс- повідомлення про заблокування банківської картки. Для уточнення інформації молодик набрав номер телефону вказаний в смс-сповіщенні. Слухавку підняв невідомий, який представився співробітником банку. Аферист розповів історію за якою відбулось автоматичне блокування електронного гаманця саме через збій системи. Аби активізувати рахунок, пройдисвіт попросив уточнити персональні дані, що і зробив місцевий мешканець.

Вже згодом парубок не повірив своїм очам. Адже з його банківського рахунку несанкціоновано зняли всю готівку в розмірі 1 900 гривень. За допомогою звернувся до поліцейських.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 частини Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре наголошують місцевим мешканцям, ніколи, ні за яких обставин, не повідомляти особисті дані невідомим. Інформація щодо карткових рахунків вважається конфіденційною, нею повинні володіти лише власники електронних гаманців.

Якщо ж ви потерпіли від рук аферистів, не зволікайте, одразу телефонуйте на лінію «102».

Відділ комунікації поліції Тернопільської області

 

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