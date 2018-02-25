Испанские файлы: кто они — фигуранты дела «русской мафии»

В Испании идет суд над лидерами и сподвижниками «тамбовско-малышевского» сообщества из России, которые много лет назад свили гнезда на испанском побережье.

Следствие тянулось с переменным успехом больше десяти лет, менялись следователи и судьи. И те и другие с трудом продирались сквозь российские понятия «vor v zakone» и «братки из тамбова» (hermanos de Tambov) и пытались понять суть кличек («болтай-нога», «бармалей») из перехваченных телефонных переговоров, в которых больше намеков, чем прямых и понятных утверждений...

Основные фигуранты масштабного расследования хорошо известны в России — это Геннадий Петров и Александр Малышев, которых арестовали на роскошных виллах на курортах Испании в ходе операции «Тройка» в 2008 году. Они — герои «теневого мира» Петербурга 1990-х годов, которые сумели выжить и вовремя эвакуировали свои семьи за границу, подальше от стрельбы из автоматического оружия и подрывов автомобилей, которые в то время не были редкостью.

Но своих обширных связей с бизнесами и нужными людьми в России эти люди не утратили. И секрет их значимости в том, что нынешняя российская политическая элита в значительной степени вышла из того же Петербурга и ее интересы вращались вокруг тех же топливных, энергетических, транспортных и инфраструктурных компаний, которые контролировали или опекали группы Петрова, Малышева и их коллег. Питерским чиновникам и бизнесменам 1990-х было почти невозможно не считаться с ними. Иначе можно было просто не выжить.

С карьерным ростом питерского клана в российской политике связанные с ним петербургские предприниматели занимали видные позиции в государственной системе. И контакты Петрова и Малышева тоже стали значительнее, что позволило им решать свои и чужие коммерческие вопросы. А иногда даже оказывать помощь при назначении людей на государственные должности.

Вот откуда в испанском уголовном деле фамилии российских министров, депутатов, прокуроров, руководителей госкомпаний и госбанков. И вот почему испанские следователи так и не дождались особой помощи от российских правоохранителей. // Новая газета