Россиянин пожаловался, что его избили полицейские. Через несколько часов он скончался

Житель Петербурга Рустам Клычев вышел в прямой эфир «ВКонтакте» из полицейской машины и рассказал, что силовики его избили. Через несколько часов он скончался от удушья в ближайшем отделе полиции. В Следственном комитете говорят о самоубийстве задержанного.

Днем 21 февраля полицейские задержали 34-летнего жителя Петербурга Рустама Клычева, который был пьян. «Фонтанка» пишет, что это произошло возле его дома на проспекте Солидарности. В 17:58 Клычев опубликовал на своей странице «ВКонтакте» видеозапись, снятую в полицейской машине.

«Посадили, ***** [блин], в полицию, за что — сам не понимаю. ******** [избили], вот смотрите, чтобы не было потом, что я это все придумываю, выдумываю… Видите, какая нога», — говорит он на камеру, показывая кровь на голени.

Мужчина со смехом добавляет: «Это все замечательно. Ну, буду держать вас в курсе дела с этим всем. Буду держать вас в курсе».

Через минуту Клычев вышел со своей страницы «ВКонтакте» в прямой эфир, в ходе которого снова продемонстрировал травму и еще раз прокомментировал свое задержание: «Это меня так одобрил местный блюститель порядка. Так, ни за что. За то, что я высказал ему свое мнение. Мне взяли и указали, как-то так». Запись прерывается, когда к Клычеву раздраженным тоном обращается, вероятно, сотрудник полиции: «Иди, выйди сюда! Выйди и вот сюда подойди!».

В сообщении ГУ МВД по Петербургу говорится, что задержанного за административное правонарушение мужчину доставили в ближайший к проспекту Солидарности отдел полиции № 23. В 22:20 медики констатировали смерть задержанного: как говорится в сообщении, по предварительной информации, он покончил жизнь [Роскомнадзором]. «Фонтанка» уточняет, что тело было обнаружено в изоляторе временного содержания, а смерть, вероятно, наступила от удушья.

На следующий день, 22 февраля, Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека; предусматривает до пяти лет лишения свободы). По данным ведомства, на теле Клычева были обнаружены «повреждения, характерные для удушения». «По предварительным данным, мужчина совершил [Роскомнадзор], мотивы которого устанавливаются», — говорится в сообщении СК.

Одна из родственниц Клычева на своей странице «ВКонтакте» рассказала, что погибший был женат и воспитывал двух дочерей. Младшей из девочек сейчас десять месяцев. Родственники собирают деньги на похороны. Разговаривать с «Медиазоной» они отказались. // Медиазона