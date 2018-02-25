Ліквідували корупційну схему на Одеській митниці, до якої входив керівник відділу

Прокуратура Одещини спільно з іншими правоохоронними органами постійно вживає заходів, спрямованих на протидію корупції, викриття корупціонерів та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Так, 23 лютого слідчі обласної прокуратури разом зі співробітниками Управління Служби безпеки України в області, Управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби в області ліквідували корупційну схему, яка діяла на Одеській митниці.

У ході розслідування на хабарі правоохоронці затримали керівника відділу одного з митних постів Одеської митниці, а також його підлеглого - інспектора, який в інтересах начальника одержав від представника підприємства неправомірну вигоду.

За ці неправомірні кошти митники обіцяли без перешкод розмитнити вантаж ТОВ, що надійшов з Китаю.

Крім того правоохоронці встановили причетність до оборудок та затримали старшого інспектора управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Одеської митниці, який, залучивши до схеми колишнього митника у якості посередника, отримав через нього хабара від підприємця за безперешкодне митне оформлення 9 контейнерів.

Загалом фігуранти злочинної схеми одержали 1350 доларів США неправомірної вигоди від підприємців.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України здійснює прокуратура Одеської області.

Прес-служба прокуратури Одеської області