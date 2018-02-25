Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

У Харкові в результаті аварій загинули дві людини

25.02.2018 14:05

Дорожньо-транспортні пригоди сталися сьогодні вранці.

25 лютого о 4.00 в смт. Краснокутськ 25-річний водій автомобіля «Фольксваген» не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну огорожу. Від удару загинув 30-річний пасажир, який сидів на задньому сидінні. Водій та ще один пасажир доставлені до лікарні. Стан їх здоров’я задовільний.

Близько 6.30 до працівників патрульної поліції надійшло повідомлення про ДТП на провулку Банному, 2. Попередньо, водій автомобіля «Шкода» здійснив наїзд на електроопору. Внаслідок ДТП водія та пасажира автівки співробітники швидкої медичної допомоги доставили до лікарні.

Також близько 6.50 до патрульної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на проспекті Гагаріна, 105. За попередньою інформацією, водій автомобіля «Фольксваген» допустив зіткнення з електроопорою. Внаслідок аварії 35-річний водій автівки загинув.

Всього за минулу добу у Харкові та Харківській області сталося 43 дорожньо-транспортні пригоди. В результаті аварій 1 людина постраждала, дві - загинули.

24 лютого близько 22.00 в селі Таранівка Зміївського району 21-річний водій автомобіля «ВАЗ» здійснював маневр обгону і скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм 29-річний потерпілий загинув на місці аварії, повідомляє Поліція Харківщини.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...