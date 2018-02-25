Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

У понеділок, 26 лютого, в Україні холодна без опадів погода

25.02.2018 17:16

На дорогах України ожеледиця.

Як повідомив Український гідрометцентр, у понеділок, 26 лютого, в Україні холодна без опадів погода з температурою вночі 17-22° морозу, у північній частині місцями до 25°, вдень 9-14° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі 10-15°, вдень 3-8° морозу.

На дорогах України ожеледиця. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

У Києві завтра холодно та без опадів. Температура вночі 18-20°, вдень 10-12° морозу. На дорогах ожеледиця.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...