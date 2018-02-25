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На дорогах України ожеледиця.
Як повідомив Український гідрометцентр, у понеділок, 26 лютого, в Україні холодна без опадів погода з температурою вночі 17-22° морозу, у північній частині місцями до 25°, вдень 9-14° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі 10-15°, вдень 3-8° морозу.
На дорогах України ожеледиця. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.
У Києві завтра холодно та без опадів. Температура вночі 18-20°, вдень 10-12° морозу. На дорогах ожеледиця.
Но на фронте без ключевых изменений, по-прежнему продолжаются локальные стычки — борьба патрулей, секретов, малых групп, сапёров и ДРГ в серой зоне, артиллерийские...