У Харкові розшукали зниклого хлопця

23 лютого, о 20.13 до Слобідського відділу поліції звернулися батьки 15-річного хлопчика. Вони заявили про те, що їх син вранці пішов до школи та не повернувся.

Вчора, близько 15.00 до поліції зателефонували працівники залізничної станції, які повідомили про виявлення розшукуваного.

Працівники поліції провели з хлопцем профілактичну бесіду. Відносно батьків вирішується питання щодо притягнення їх до адміністративної відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліція Харківщини