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У Харкові розшукали зниклого хлопця

25.02.2018 18:03

Жодних протиправних дій відносно малолітнього скоєно не було.

 23 лютого, о 20.13 до Слобідського відділу поліції звернулися батьки 15-річного хлопчика. Вони заявили про те, що їх син вранці пішов до школи та не повернувся.

Вчора, близько 15.00 до поліції зателефонували працівники залізничної станції, які повідомили про виявлення розшукуваного.

Працівники поліції провели з хлопцем профілактичну бесіду. Відносно батьків вирішується питання щодо притягнення їх до адміністративної відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліція Харківщини

 

 

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