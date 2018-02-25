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Поліцеські затримали та видворили з України російського кримінального авторитета на прізвисько Хасан

25.02.2018 16:18

56-річний громадянин Російської Федерації Домбаєв Заур Зеліхманович проживав в Україні без жодних дозвільних документів. Являється членом незаконних збройних формуваннь і впливав на дестабілізацію та погіршення криміногенної обстановки.

Встановлювавав контроль за протиправною діяльністю організованих злочинних угрупувань, які вчиняють тяжкі та особливо тяжкі (резонансні) злочини та приймав безпосередню участь у їх скоєнні.

Іноземець розвивав злочинні традиції, ідеї, погляди з метою залучення до злочинної діяльності молоді, матеріально підтримув засуджених, звільнених з місць позбавлення волі та впливав на них. Підтримує тісні зв’язки з лідерами організованих злочинних угрупувань, які діють на території декількох регіонів, а також координує і узгоджує свої дії з особами криміногенного середовища та зі злодіями в Законі.

Іноземця затримали у м. Вишгород співробітники Управління карного розшуку поліції Київщини спільно з колегами з Департаменту карного розшуку Нацполіції України, у рамках проведення загальнодержавних профілактичних заходів "Мігрант». 

Вишгороським РВ УМДС в Київській області ДМС України прийнято рішення примусово видворити нелегала з забороною в'їзду на територію України упродовж 3-х років. Чоловіка депортовано в Росію 23 лютого потягом "Київ-Москва".

 

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