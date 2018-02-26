В Кривом Роге муж отрубил жене пальцы топором, а затем убил

В Кривом Роге в одной из многоэтажек муж топором убил свою жену. Об этом сообщает "Первый криворожский".

Трагедия произошла в субботу, 24 февраля, в микрорайоне Восточный-2 на улице Сахарова. Как установили правоохранители, убитая женщина находилась в квартире вместе с 44-летним мужчиной.

Предварительно в день убийства якобы произошла ссора, муж избил жену, а потом отрубил пальцы на правой руке. Затем перенес ее из спальни в ванную комнату и убил.

Издание сообщает, что мужчина последние два дня находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый уже задержан правоохранителями.

На месте работают следователи и полицейские. // 112.ua