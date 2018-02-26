В Кривом Роге муж отрубил жене пальцы топором, а затем убил

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В Кривом Роге в одной из многоэтажек муж топором убил свою жену. Об этом сообщает "Первый криворожский".
Трагедия произошла в субботу, 24 февраля, в микрорайоне Восточный-2 на улице Сахарова. Как установили правоохранители, убитая женщина находилась в квартире вместе с 44-летним мужчиной.
Предварительно в день убийства якобы произошла ссора, муж избил жену, а потом отрубил пальцы на правой руке. Затем перенес ее из спальни в ванную комнату и убил.
Издание сообщает, что мужчина последние два дня находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый уже задержан правоохранителями.
На месте работают следователи и полицейские. // 112.ua
Но на фронте без ключевых изменений, по-прежнему продолжаются локальные стычки — борьба патрулей, секретов, малых групп, сапёров и ДРГ в серой зоне, артиллерийские...