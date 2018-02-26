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В Израиле Храм Гроба Господня закрыли на неопределенный срок

26.02.2018 00:38

Церковные иерархи протестуют против "систематической кампании против церквей и христианской общины на Святой земле"

Церковные иерархи в знак протеста закрыли на неопределенный срок Храм Гроба Господня (Храм Воскресения Христова) в Иерусалиме, сообщают Israel News со ссылкой на заявление глав церквей.

Из открытых источников

Иерархи греко-католической и армянской церквей пояснили, что пошли на этот шаг в знак протеста против "систематической кампании против церквей и христианской общины на Святой земле".

В своем заявлении они отметили, что возмущение христиан вызывает, в частности, законопроект, позволяющий израильскому государству конфисковать принадлежащие церкви земельные участки.

Примечательно, что этот законопроект сегодня, 25 февраля, будет обсуждаться на заседании министерского комитета, после чего его направят на утверждение в кнессет. В случае положительного исхода голосования в парламенте документ вступит в силу.

Церковные иерархи считают этот законопроект "дискриминационным и расистским". Израиль "попирает ногами сохраняющиеся уже многие десятилетия чувствительные отношения между христианской общиной и властями, отмечают они.

Помимо этого, церковь также выступает против введения муниципальных пошлин, которые, по ее мнению, нарушают статус-кво. Создается впечатление, что эти действия имеют целью "ослабить христианское присутствие в Иерусалиме", подчеркивают главы церквей.

Городская администрация Иерусалима в свое оправдание заявляет, что пошлины введены не в отношении храмов, а в отношении таких находящихся в церковной собственности объектов, как гостиницы и залы для приемов.

Отметим, что Храм Гроба Господня - величайшая святыня христианства. Считается, что он стоит на том месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. В храме ежегодно сходит Благодатный огонь. Соответственно он является одним из самых посещаемых мест Израиля, в том числе туристами. // 112.ua

 

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