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Футбольные отморозки в Одессе избили полицейских: четыре человека задержаны

26.02.2018 01:13

По факту противоправных действий в отношении полицейских задержаны четверо правонарушителей, которые прибыли в Одессу на футбольный матч. 

Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Футбольные фаны в Одессе избили полицейских: четыре человека задержаны

“Вчера, около 22 часов, во время патрулирования, на территории железнодорожного вокзала внимание патрульных привлекла компания молодых людей, которые нарушали общественный порядок.

На требования инспекторов прекратить незаконные действия нарушители не реагировали, вели себя агрессивно и пытались провоцировать конфликт. Вскоре мужчины начали угрожать правоохранителям и, пользуясь численным преимуществом, устроили драку с полицейскими. В схватке с правонарушителями двое патрульных получили телесные повреждения”, – говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно прибыли дополнительные патрульные экипажи, которые усмирили разъяренных дебоширов задержали их и доставили в отделение полиции для правовой квалификации их действий.

В связи с полученными травмами полицейские обратились в медицинское учреждение, где находятся под наблюдением врачей.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, по правовой квалификации преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 345 УК (“Насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа”). Сейчас следственные действия продолжаются.

 

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