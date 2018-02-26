На Львовщине задержали военного-кинолога, пытавшегося поработать «кадровиком»

Лейтенант за взятку пообещал контрактнику помочь устроиться на службу в пограничный отряд

Начальник кинологической службы штаба Львовского пограничного отряда Западного регионального управления ГПС Украины погорел на взятке в 8,1 тыс. гривен.

За это денежное "вознаграждение" он обещал помочь военному-контрактнику устроиться на службу во Львовский пограничный отряд.

"В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. После будем решать вопрос по уведомлению вымогателя о подозрении, и обратимся в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности",- сообщает военный прокурор Западного региона Украины Олег Сенюк на своей странице в Facebook.

Операцию по задержанию взяточника проводили военные прокуроры Львовского гарнизона совместно со следователями Нацполиции. // Сегодня