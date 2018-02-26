Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Львовщине задержали военного-кинолога, пытавшегося поработать «кадровиком»

26.02.2018 01:48

Лейтенант за взятку пообещал контрактнику помочь устроиться на службу в пограничный отряд

Начальник кинологической службы штаба Львовского пограничного отряда Западного регионального управления ГПС Украины погорел на взятке в 8,1 тыс. гривен.

Во время задержания. Фото: facebook.com

За это денежное "вознаграждение" он обещал помочь военному-контрактнику устроиться на службу во Львовский пограничный отряд.

"В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. После будем решать вопрос по уведомлению вымогателя о подозрении, и обратимся в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности",- сообщает военный прокурор Западного региона Украины Олег Сенюк на своей странице в Facebook.

Операцию по задержанию взяточника проводили военные прокуроры Львовского гарнизона совместно со следователями Нацполиции. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...