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Во Львове водитель микроавтобуса насмерть сбил 10-летнего ребенка

26.02.2018 02:29

Вчера во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 10-летний ребенок. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передает УНН.

ДТП во Львове: водитель микроавтобуса насмерть сбил 10-летнего ребенка

“25.02.2018 в 16:50 по ул. Пасечная 49а, автонаезд на ребенка 10 лет, который катался на санках, ребенок умер на месте происшествия. Предварительно установлено полицией, что наезд совершен автомобилем бус Renault Master белый # ВС8409ЕО, за рулем был мужчина постарше, полного телосложения, с места происшествия уехал в неизвестном направлении!” – написал депутат.

Впрочем, по его словам, через некоторое время виновник ДТП вернулся на место аварии.

“На 17:40 водитель автобуса вернулся на место происшествия, его оформляют по данной ситуации. Если кто-то стал свидетелем события и имеет дополнительную информацию, или знает где авто и водитель, просим известить в "102"!” – сообщил Игорь Зинкевич.

 

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