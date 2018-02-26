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Стали известны подробности об украинцах в рядах наемников «Вагнера»

26.02.2018 14:10

В ЧВК "Вагнера" в Сирии служила целая группа граждан Украины, которые входили в так называемую группу "Карпаты".

Об этом передает издание "Радио Свобода".

Сирия

О наличии украинцев в ЧВК рассказал боевик группировки ДНР Михаил Полынков.

"Это атакующее ядро. Людей, которые имеют опыт боевых действий на Донбассе, посылают в самое "задницу". Вот они идут первыми – "Карпаты – Весна". Я не знаю почему, но их всегда, как пушечное мясо, первыми посылают", - рассказал боевик.

В СБУ подтвердили информацию о существовании такой группы. Согласно данным украинских спецслужб, в ЧВК воюет около 40 украинцев.

Всего же в СБУ есть проверенные данные о гибели трех граждан Украины в Сирии в период с марта по апрель 2016 года. // Апостроф

 

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