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На Буковині на 32 тис. грн. хабара затримано Головного держінспектора управління Держпраці

26.02.2018 14:20

Упродовж жовтня 2017 року – лютого 2018 року слідчими військової прокуратури Чернівецького гарнізону спільно з оперативними співробітниками Управління захисту економіки в Чернівецькій області Нацполіції України задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди головним державним інспектором управління Держпраці у Чернівецькій області.

Хабар у сумі 32 тис грн призначався за видачу дозволу на проведення робіт з підвищеною небезпекою: монтаж та пуско-налагоджувальні роботи газобалонного обладнання на автотранспорт.

хабар

22 лютого 2018 року під час одержання чергової частини неправомірної вигоди посадовця затримано.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України

 

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