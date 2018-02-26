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На щомісячних поборах викрито військових службових осіб на Хмельниччині

26.02.2018 14:30

Упродовж жовтня 2017 року – лютого 2018 року слідчими військової прокуратури Західного регіону України спільно з оперативними співробітниками спецпідрозділу відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області задокументовано неодноразові факти вимагання та одержання неправомірної вигоди командиром однієї з військових частин Хмельниччини та його заступником.

Установлено, що хабарі загалом на суму 12 тис грн від підприємця призначалися за нестворення штучних перешкод останньому під час здійснення підприємницької діяльності на прилеглій до військової частини території.

Картинки по запросу хабарі

22 лютого 2018 року під час одержання чергової щомісячної неправомірної вигоди вищевказаних військових службових осіб затримано.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення офіцерам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаних посад.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України

 

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