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На Дніпропетровщині СБУ затримала бойовика терористичного угруповання «Восток» (відео)

26.02.2018 14:40

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали на Дніпропетровщині бойовика терористичного угруповання «Восток» так званої «ДНР».

Правоохоронці встановили, що мешканець Донеччини навесні 2015 року приєднався до угруповання бойовиків «Восток», де чергував на незаконних «блокпостах» терористів.

СБУ

 Уже в червні того ж року чоловік розчарувався в «ідеалах молодої республіки» та залишив бойовиків. Тривалий час він переховувався у родичів на території Покровського району Дніпропетровської області, де і був затриманий оперативниками спецслужби.

Бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. 

Прес-центр СБ України

 

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