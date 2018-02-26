Во Львове девушку накачали наркотиками и изнасиловали

Во Львове таксист вызвал правоохранителей, когда услышал от клиентки, что ее изнасиловали в квартире.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

Инцидент произошел ночью 25 февраля на улице Хоткевича

Девушка рассказала, что отдыхала с подругой и тремя парнями в квартире. По словам потерпевшей, она пила сок и в один момент почувствовала, что ей плохо. Девушка поняла, что ей в стакан что-то подлили. Она прилегла на диван и потеряла сознание, а когда пришла в себя, то обнаружила на себе парня, который к ней прикасается. Девушка утверждает, что стала жертвой изнасилования.

Потерпевшая сбежала, вызвав такси. Таксист, выслушав историю девушки, сразу вызвал патрульных. Инспекторы поднялись в указанную квартиру, однако дверь никто не открыл. Патрульные нашли владельцев квартиры, которые приехали через 20 минут. Дверь открыла их дочь.

«В квартире, кроме нее, было трое ребят в возрасте 21, 23 и 24 лет. На столе лежала сигарета, вероятно, с наркотическим веществом. Один из инспекторов, который стоял на улице и смотрел на окна данной квартиры, увидел парня, который через окно выбросил металлическую коробку. На место происшествия вызвали следователей», — сообщили в патрульной полиции.

В коробке правоохранители обнаружили вещества, похожие на амфетамин и коноплю. Подозреваемых задержали. Участники инцидента проехали в отдел полиции для дачи показаний. // Realist