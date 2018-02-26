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В России 23 февраля клиент клуба поссорился с персоналом, застрелил таксиста и замерз в лесу

26.02.2018 15:00

Следователи Псковской области выясняют обстоятельства гибели двух мужчин, один из которых скончался от огнестрельного ранения. По предварительным данным, трагедии предшествовала ссора сотрудников ночного клуба с посетителем, потерявшим номерок гардероба. "Обиженный" мужчина взял обрез и выместил злость на таксисте, после чего скрылся в лесу и замерз насмерть.

Труп таксиста с огнестрельным ранением головы был обнаружен в национальный праздник День защитника Отечества. Тело мужчины лежало в машине такси, съехавшей в кювет в окрестностях Пскова. Очевидцы сообщили о страшной находке в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

Картинки по запросу замерз в лесу

"В ходе осмотра места происшествия в салоне автомашины обнаружен обрез охотничьего ружья и патроны к нему, а при обследовании прилегающей территории в лесу - второй труп мужчины без верхней теплой одежды с признаками общего переохлаждения организма", - говорится в пресс-релизе.

По одной из версий, в ночь на 23 февраля найденный в лесу мертвым мужчина отдыхал в одном из псковских ночных клубов. Там он вступил в конфликт с представителями администрации "по причине утраты гардеробного номерка".

Выйдя из клуба, пьяный клиент взял такси и поехал домой за обрезом охотничьего ружья и патронами. Однако на обратном пути водитель отказался везти клиента, который вооружился и представлял опасность. Упорством водитель вызвал гнев пассажира на себя. Злоумышленник выстрелил в водителя, после чего "сел за руль его автомашины и начал движение по городу, пока не привлек внимание экипажа ДПС".

"Уходя от преследования, он выехал за пределы областного центра, где не справился с управлением и съехал в кювет", - добавили в управлении СК РФ. Бросив автомобиль, мужчина скрылся с места происшествия, убежав в лес, передает "Интерфакс".

Фотографии с места ДТП, на которых видна поврежденная машина такси со сработавшими и окровавленными подушками безопасности, опубликованы в телеграм-канале СК РФ. Судя по снимкам, погибший работал в таксомоторной компании "Везет". // NEWSru.com

 

 

 

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