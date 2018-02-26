В столице попался на взятке директор госпредприятия

Глава ГП "Агроспецсервис" требовал тысячи гривен и долларов от предпринимателя

Прокуратура уличила во взяточничестве директора государственного предприятия "Агроспецсервис".

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, в понедельник, 26 февраля, правоохранители поймали на получении 35 тыс. грн и 3 тыс. долларов США неправомерной выгоды директора ГП "Агроспецсервис".

Директор предприятия получил деньги в несколько этапов от предпринимателя за решение вопроса об отводе в долгосрочную аренду земельного участка, расположенного на территории Бориспольского района Киевской области.

Сведения о правонарушении внесены в Единый реестр по ч. 3 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. // Сегодня