На хабарі викрито двох посадовців Рівненської митниці

Співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі заступника начальника та інспектора одного з міжнародних пунктів пропуску на Рівненщині.

Правоохоронці встановили, що посадовці вимагали гроші за безперешкодне переміщення товарів широкого вжитку через державний кордон України. За оперативною інформацією, середній розмір «данини» за одиницю товару становив вісімдесят доларів США. Співробітники СБ України задокументували декілька фактів отримання митниками неправомірної вигоди.

Оперативники спецслужби затримали зловмисників на робочому місці під час одержання вісімдесяти американських доларів та 2,4 тисячі гривень хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Операція із викриття посадовців проводилась спільно з внутрішньою безпекою Державної фіскальної служби під процесуальним керівництвом прокуратури.

Прес-центр СБ України