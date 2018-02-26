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Москвич требовал у сына-школьника деньги, угрожая мечом-катаной

26.02.2018 16:03

Вечером 21 февраля московские полицейские задержали жителя района Бибирево, который угрожал жене и сыну-семикласснику катаной, требуя денег. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

38-летняя женщина вызвала полицию в квартиру дома №30 на улице Лескова, сообщив, что ее 40-летний супруг угрожает ей и 13-летнему сыну мечом, требуя дать ему денег. Полицейские приехали на вызов и задержали мужчину на месте.

Картинки по запросу угрожал катаной

Катану у задержанного изъяли. В отношении мужчины возбудили дело о разбое с применением оружия (часть 2 статьи 162 УК), и теперь ему грозит до десяти лет колонии.

Агентство РИАМО также сообщило об инциденте, ссылаясь на сотрудника пресс-службы ГУ МВД по Москве. Собеседник агентства уточнил, что задержанный и его жена — безработные. // Медиазона

 

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