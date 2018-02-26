В Киеве фура раздавила «Газель» и ее водителя (фото)

В понедельник днем на Бориспольском шоссе в Дарницком районе Киева произошла смертельная авария, в результате которой один человек погиб и еще один получил серьезные травмы. Как сообщают в полиции Киева, ДТП произошло около 12:10.

По предварительной информации, автомобиль "Газель" остановился у обочины дороги, чтобы сменить колесо, а в этот момент в него врезался грузовой автомобиль MAN.

"От полученный в результате аварии травм водитель "Газели" погиб на месте. Женщину-пассажира доставили в больницу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса "Нарушение правил безопасности дорожного движения", – сообщили в ГУ НП Киева. Причины аварии правоохранители установят после проведения следственный действия и судебных экспертиз.

Очевидцы рассказывают, что столкновение было очень сильным. "Газель" смяло, а груз, который находился в машине, разлетелся по всей проезжей части. На трассе образовалась огромная пробка. // Сегодня