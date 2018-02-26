Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Днепропетровщине линчевали мужчину, обвиненного в попытке кражи элитного автомобиля

26.02.2018 16:52

В Днепропетровской области жестоко убили мужчину. Об этом сообщает местная полиция.

По данным ведомства, тело погибшего жителя Павлограда обнаружили в лесополосе под селом Знаменовка Новомосковского района.

Фото: Pixabay

"Полицейские задержали двух местных жителей возрастом 27 и 30 лет, которые до смерти избили мужчину. По их словам, накануне он пытался завладеть элитным автомобилем одного из них. Мужчины силой поместили избитого, едва живого человека в багажник авто и вывезли в лесополосу", – рассказали правоохранители.

Задержанным предъявлено подозрение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. С целью установления всех обстоятельств происшествия по делу назначен ряд экспертиз. Следствие продолжается. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...