Наркоторговец проглотил товар и уже 40 дней отказывается «сдавать» его полиции

Полиция графства Эссекс в Великобритании больше месяца не может принудить 24-летнего Ламарра Чамберса к дефекации, чтобы уличить его в наркоторговле. По версии следователей, молодой человек спрятал в своем пищеварительном тракте запрещенные вещества. Медики полагают, что обладателю самого долгого запора грозит смертельная опасность.

Ламарр Чамберс уже 40 дней находится в полицейском участке, где стражи порядка терпеливо дожидаются, когда же он сходит в туалет по-большому. Сам предполагаемый наркодилер отказывается справлять естественные надобности и уже подготовился к смерти. Британец потребовал, чтобы в случае резкого ухудшения здоровья его не реанимировали, пишет Essex Live.

Защитник подозреваемого утверждает, что тот "лучше умрет, чем сходит в туалет". При этом Чамберс настаивает на своей невиновности, уточняя, что не глотал наркотики.

Из сообщения британской прессы известно, что 17 января Чамберс был задержан полицейскими города Харлоу. По утверждению сотрудников правоохранительных органов, перед арестом мужчина успел проглотить имевшуюся у него партию наркотиков.

Теперь полицейские ждут, когда фигурант исторгнет улики из своего тела. Им пришлось уже шесть раз добиваться через суд продления срока задержания.

По словам эксперта-гастроэнтеролога, наркотические вещества, если они все-таки находятся в теле Чамберса, в любой момент могут из кишечника попасть в кровь. Это вызовет передозировку со смертельным исходом. Кроме того, партия "зелья" в животе мужчины может повредить кишечник и вызвать обширное внутреннее кровотечение.

По данным прессы, ранее рекордным показателем считался 33-дневный отказ от дефекации. Так что Чамберс уже вошел в историю.

По словам прокурора Боба Роулингсона, подозреваемый содержится в нормальных условиях, ему дают пищу (в том числе фрукты и овощи), а также воду. Чамберс получает и продуктовые передачи от своей матери (женщина приготовила для него рыбу). Сотрудники правоохранительных органов обещают отпустить задержанного, как только он предоставит сыщикам свои экскременты для анализов и других следственных действий.

Чамберсу предлагали принять слабительное лекарство, но он отказался.

Адвокат подозреваемого наркодилера-"глотателя" Эндрю Хорсол полагает, что условия содержания его клиента приближены к пыточным, ведь он уже полтора месяца лишен возможности вести частную жизнь, а его здоровье находится под угрозой. Впрочем, судья Энтони Брок, который ведет это курьезное разбирательство, отмел доводы защиты. // NEWSru.com