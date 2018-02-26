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В России на заборах теперь вместо известного слова пишут «Путин»

26.02.2018 17:18

 В Сыктывкаре задержали мужчину, который написал на одном из заборов слово «Путин», рассказала изданию 7х7 руководительница пресс-службы управления МВД по Коми Вера Железцова.

По ее словам, мужчину задержали в ночь на 26 февраля, он написал «Путин» на нескольких заборах и домах. Во время задержания он «не подчинился законным требованиям сотрудников» полиции, на него составили протокол. По какой статье составлен протокол, не уточняется.

Картинки по запросу Путин на заборе

Ранее сегодня активистка Татьяна Иванова опубликовала видео, на котором полицейский подходит к забору и совершает некие манипуляции. Она утверждала, что надпись на забор нанес сам полицейский. В МВД отрицают, что эту надпись сделал сотрудник МВД. 

Иванова также выкладывала видео с полицейским, который признается, что охраняет предвыборный плакат Владимира Путина. // Медиазона

 

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