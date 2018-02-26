Родитель учеников школы при посольстве РФ: с наркотой могут быть связаны спецслужбы и власти РФ

По мнению Максима Миронова, версию, что в школе, которая находится под постоянной охраной сотрудников ФСБ, был организован наркотрафик, «можно сразу исключить».

Профессор IE Business school Максим Миронов, дети которого учатся в школе при посольстве РФ Буэнос-Айресе, где в конце 2016 года было обнаружено 389 кг кокаина, выступил с заявлением, согласно которому версия МИД РФ об организации в учебном заведении наркотрафика не соответствует действительности.

Напомним, по официальным данным, совместная российско-аргентинская операция правоохранителей по выявлению канала крупных поставок кокаина из Южной Америки в Россию началась после обнаружения в декабре 2016 года в складском помещении дипмиссии 12 чемоданов с почти 389 кг кокаина, что оценивается примерно в €50 млн. Посол России в Аргентине Виктор Коронелли сообщил о находке главе МВД Аргентины Патрисии Булрич, после чего полицейские изъяли наркотик, заменили его мукой и организовали круглосуточное скрытое наблюдение за «товаром». Чемоданы пролежали в посольстве более года, поскольку один из подозреваемых уже не работал в посольстве. Однако спустя год он договорился о доставке его вещей в Москву курьерской службой посольства.

Четыре дня спустя двое участников группировки — Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов — были арестованы в Москве при попытке забрать чемоданы. Одновременно был арестован бывший сотрудник посольства Абянов, а в Аргентине задержаны и взяты под стражу офицер полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, который, предположительно, отвечал за закупку, и сотрудник аэропорта Александр Чикало, организовавший доставку чемоданов. Вчера стало известно об объявлении в розыск по линии Интерпола предполагаемого лидера ОПГ, которого, по данным издания Clarin, зовут Андрей Ковальчук.

Экономист Максим Миронов не согласен с этими данными МИДа. В своем «Живом Журнале» Миронов написал, что в заведении, которое непрерывно находится под бдительной охраной сотрудников ФСБ, организовать подобную преступную схему без ведома охраны невозможно. Профессор выступил с резкой критикой версии российского МИДа и выдвинул версию о том, что с доставкой наркотических веществ в школу могут быть связаны высшие чины спецслужб РФ и представители российской власти.

Миронов отметил, что у него якобы есть «чуть-чуть больше информации по этому делу», чем у российских СМИ, так как его дети учатся в этой школе и он лично знаком с главой службы безопасности посольства Олегом Воробьевым.

«Охранники меняются постоянно (всего там четыре-пять сотрудников службы безопасности посольства, которые ежедневно чередуются). Чисто теоретически можно коррумпировать только одного и пронести в его смену. Однако это очень рискованно. Все входы, выходы и общественные места просматриваются видеокамерами, информация с которых записывается», — пишет профессор Миронов.

Как дальше пишет Миронов, единственный способ пронести в школу такой груз — это каким-то образом договориться с начальником охраны. Автор поста упоминает помощника посла по безопасности Олега Воробьева, который, как следует из опубликованных переговоров наркоторговцев, был их основным партнером в посольстве. Его имя, в частности, фигурирует в переговорах между арестованным полицейским Иваном Близнюком и главным фигурантом этого дела, предполагаемым хозяином груза «синьором К.» — Андреем Ковальчуком.

Если верить опубликованным переговорам, 15 октября 2017 года Ковальчук позвонил, предположительно, Воробьеву для того, что забрать 12 коробок коньяка и 2 коробки сигар. Кроме этого, он попросил пикап или микроавтобус. Синьор О. отказал на том основании, что у него могут быть проблемы. «Мне нужно разрешение на поездку в аэропорт, и только посол может это дать», — сказал предполагаемый Воробьев. Позже К. пригласил О. на обед, так как хотел выяснить, у кого ключи от кладовки с его чемоданами.

Миронов считает, что после прочтения и даже поверхностного анализа этих диалогов вся версия МИДа рассыпается.

«Получается, что «технический работник» оставил 12 чемоданов перед тем, как вернулся в Россию, и никто в посольстве не подозревал, что там не носки-трусы, а что-то другое. Вдруг приезжает какой-то могущественный предприниматель и говорит: «Давайте мне 12 чемоданов, которые тут ваш бухгалтер оставил, я ему в Москву на личном самолете все доставлю»», — пишет профессор.

Миронов утверждает, что преступная схема по вывозу за рубеж кокаина через российское посольство практикуется уже давно. Но в какой-то момент возникли препятствия со стороны посла Виктора Коронелли. В одном из разговоров Чикало и Близнюк обсуждают, что Ковальчук поссорился с Коронелли и поэтому Ковальчук лишился канала отправки кокаина диппочтой, как это всегда практиковалось. Ковальчук вскоре обещал заменить посла на более лояльного, говорилось в беседе. Также Близнюк заявил, что он всегда что-то вывозил в чемоданах.

Дальше так получилось, что нежелание посла покрывать наркокартель совпало со сменой правительства в Аргентине. Напомним, в 2015 году, когда к власти пришел Маурисио Макри и в стране существенно сократился уровень коррупции в среде силовых структур, а уже в ноябре 2016 года началась мощная кампания против торговли наркотиками по всей стране. Миронов предполагает, что полицией была обнаружена крупная партия кокаина, провезенная до российского посольства. Во избежание скандала, министр безопасности Патриция Булрич связалась с послом Коронелли, и тот дал доступ аргентинской полиции в посольство, чтобы конфисковать кокаин и заменить его мукой. Он же принял решение закрыть канал доставки кокаина.

По официальной версии, посол обнаружил кокаин 13 декабря 2016 года и сам позвонил в полицию, однако эту версию Миронов отвергает.

«Скорее, его попросили этот кокаин обнаружить, иначе Аргентина бы устроила скандал», — пишет Миронов в блоге.

Кроме этого, профессор также указывает на то, что сами аргентинские спецслужбы также не верят в официальную версию МИДа. Именно по этой причине после публикации данной информации в Аргентине стали массово сливать записи «прослушки» в прессу. Таким образом, по мнению Миронова, власти Аргентины хотели показать, что в этой истории замешаны высшие чины посольства РФ. // Преступная Россия