На Черниговщине мамаша бросила без еды и отопления шестерых малолетних детей

В Черниговской области полиция разыскивает женщину, которая два дня назад ушла из дома, оставив без присмотра шестерых своих малолетних детей.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"Шестеро малолетних детей, младшему из которых полтора года, два дня сидели дома одни без еды и отопления, пока их не спасли граждане и полиция", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 25 февраля в полицию поступила информация, что в одном из сел Куликовского района в доме матери-одиночки остались без присмотра шесть малолетних детей.

"Два дня назад женщина ушла "праздновать" и исчезла. По словам крестьян, за женщиной такое водилось и раньше", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, полицию вызвал председатель сельсовета.

Правоохранители вместе с представителями службы по делам детей Куликовской райгосадминистрации поместили всех шестерых детей в детское отделение райбольницы. Полиция проводит комплекс розыскных мероприятий для установления места нахождения матери.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.