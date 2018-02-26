На Черниговщине мамаша бросила без еды и отопления шестерых малолетних детей

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В Черниговской области полиция разыскивает женщину, которая два дня назад ушла из дома, оставив без присмотра шестерых своих малолетних детей.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
"Шестеро малолетних детей, младшему из которых полтора года, два дня сидели дома одни без еды и отопления, пока их не спасли граждане и полиция", - говорится в сообщении.
Как отмечается, 25 февраля в полицию поступила информация, что в одном из сел Куликовского района в доме матери-одиночки остались без присмотра шесть малолетних детей.
"Два дня назад женщина ушла "праздновать" и исчезла. По словам крестьян, за женщиной такое водилось и раньше", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, полицию вызвал председатель сельсовета.
Правоохранители вместе с представителями службы по делам детей Куликовской райгосадминистрации поместили всех шестерых детей в детское отделение райбольницы. Полиция проводит комплекс розыскных мероприятий для установления места нахождения матери.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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