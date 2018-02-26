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Киевлянам рекомендуют не пользоваться личным транспортом до 1 марта из-за непогоды

26.02.2018 17:58

27 и 28 февраля в Киеве ожидается резкое ухудшение погоды

"Киевавтодор" рекомендует киевлянам не пользоваться автомобилями до 1 марта из-за ухудшения погодных условий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Затор во время снегопада. Архивное фото

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" обращается к киевлянам с просьбой на период ухудшения погодных условий, по возможности, не пользоваться личным авто, а отдать предпочтение общественному транспорту. Просим также водителей быть внимательными на дорогах и не оставлять свои авто на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники", - отмечается в сообщении.

Новости по теме: В трех областях Украины объявили штормовое предупреждение на 1 марта
По прогнозам Украинского гидрометцентра, 27 и 28 февраля в Киеве ожидается резкое ухудшение погодных условий, в частности снижение температуры воздуха и осадки в виде снега.

Напомним, в Украине в течение недели сохранится морозная погода, в большинстве областей ожидается снег. // 112.ua

 

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