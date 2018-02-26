У Дніпрі групу квартирних крадіїв затримали за скоєння понад 100 майнових злочинів

До затримання зловмисників був залучений спецпідрозділ «КОРД». Під час спецоперації поліцейські виявили у злочинців 2 гранати РГД-5.

Поліцейські затримали зловмисників 25 лютого близько 6-ї ранку після скоєння ними чергового злочину у Новокодацькому районі м. Дніпра. Всі затримані – чоловіки віком 26, 31 та 33 років. Одразу після їх затримання правоохоронці провели обшук в орендованій зловмисниками квартирі, під час якого вилучили вогнепальну зброю, відмички та інші знаряддя злочину.

Як вдалося встановити співробітникам кримінальної поліції, вказану квартиру злочинці використовували для підготовки та відпрацювання майбутніх злочинів. Зловмисники «працювали» на території м. Дніпра та області близько 3-х років. В якості об’єктів посягання обирали як заможні помешкання, так і квартири пересічних громадян.

Досудове розслідування розпочато за ознаками злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Вирішується питання про змінення кваліфікації на ч. 5 - крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області