На столичной заправке из авто похитили сумку с 4 миллионами

Злоумышленники повредили одно колесо машины и скрылись с места происшествия.

На автозаправочной станции в Соломенском районе Киева трое неизвестных похитили из автомобиля сумку с 4 млн грн.

Как говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, сегодня в 18:00 в дежурную часть управления столичной полиции поступила информация о краже из автомобиля на одной из АЗС на ул. Большой Кольцевой.

"По словам 24-летнего пострадавшего правоохранители выяснили: припарковав свой BMW на территории АЗС, парень пошел по своим делам. В течение 20 минут трое неизвестных, разбив стекло передней двери автомобиля, похитили ноутбук и сумку, в которой находилось 4 млн грн", – говорится в сообщении.

Злоумышленники повредили одно колесо машины и скрылись с места происшествия на Porsche Cayenne.

Сведения по данному факту зарегистрированы в Соломенском управлении полиции. Полиция проводит первоочередные следственные действия, направленные на розыск и задержание злоумышленников. // Сегодня