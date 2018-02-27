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На столичной заправке из авто похитили сумку с 4 миллионами

26.02.2018 23:29

Злоумышленники повредили одно колесо машины и скрылись с места происшествия.

 

На автозаправочной станции в Соломенском районе Киева трое неизвестных похитили из автомобиля сумку с 4 млн грн.

фото: kyiv.npu.gov.ua

Как говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, сегодня в 18:00 в дежурную часть управления столичной полиции поступила информация о краже из автомобиля на одной из АЗС на ул. Большой Кольцевой.

"По словам 24-летнего пострадавшего правоохранители выяснили: припарковав свой BMW на территории АЗС, парень пошел по своим делам. В течение 20 минут трое неизвестных, разбив стекло передней двери автомобиля, похитили ноутбук и сумку, в которой находилось 4 млн грн", – говорится в сообщении.

Злоумышленники повредили одно колесо машины и скрылись с места происшествия на Porsche Cayenne.

Сведения по данному факту зарегистрированы в Соломенском управлении полиции. Полиция проводит первоочередные следственные действия, направленные на розыск и задержание злоумышленников. // Сегодня

 

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