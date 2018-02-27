В Хмельницкой области задержали «вора в законе» «Леру Сумского»

Правоохранители задержали в Хмельницкой области "вора в законе" по прозвищу "Лера Сумской", который с местным криминальным авторитетом направлялся в исправительное учреждение. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Сегодня в Хмельницкой области во время проведения розыскных мероприятий на наличие оружия было проверено авто, в котором с местным преступным криминальным авторитетом ехал "вор в законе" по кличке "Лера Сумской", - написал Аброськин.

"Этот "знатный" аксакал ехал в исправительное учреждение, которое находится на территории области, чтобы совершать, по его мнению, свой "праведный" суд, но не доехал. Он - не судья и никогда им не будет", - отметил глава Нацполиции. // 112.ua