В Днепре задержали убийцу, который нанес жертве 30 ударов ножом

Около трех месяцев подозреваемый в жестоком убийстве мужчины по проспекту Богдана Хмельницкого скрывался от правоохранителей.

Убийство было совершено в начале декабря прошлого года.

Прибыв по месту вызова на рассвете 9 декабря прошлого года в одном из дворов Днепра полицейские обнаружили тело мужчины с множеством колото-резаных ран.

"Погибшим оказался местный житель 1968 года рождения. Мужчина не проживал в близлежащих домах, поэтому неизвестно, как он оказался в такой ранний час здесь. В ходе оперативно-розыскных действий нам удалось установить личность подозреваемого в совершении данного преступления. Понимая, что его разыскивает полиция, последний к месту проживания не вернулся. Все это время он скрывался у разных людей. 22 февраля мужчину задержали на жилмассиве Тополь", - рассказал начальник Шевченковского отделения полиции Николай Ткаченко.

Задержанным является житель Днепра 1981 года. Мужчине вручено письменное уведомление о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. 24 февраля Бабушкинский районный в г. Днепр судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. // УНН