В Польше украинцы и грузины 23 февраля устроили драку с полицией. Правоохранители открыли огонь

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Польская полиция обнародовала детали нападения группы граждан Украины и Грузии на полицейских в городе Згеж в Лодзинском воеводстве
Об этом сообщает TVN24.
За нападение на полицейских задержаны семь граждан Украины, пятеро граждан Грузии и один гражданин Молдовы, приехавшие на заработки.
По неофициальной информации, один из украинцев является бывшим профессиональным военным. Возраст нападавших — от 20 до 45 лет.
В полиции рассказали, что 23 февраля компания из пяти мужчин распивала алкоголь и поднимала шум вблизи жилых домов. Когда двое полицейских в штатском попросили предъявить документы, мужчины начали вести себя агрессивно, а затем набросились на одного из них.
В то же время второй полицейский сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух. Драка вспыхнула с новой силой. В полицейских бросали камнями, тротуарной плиткой и ножками от кресел.
В разгар конфликта полицейские открыли огонь по нападавшим, в результате пять человек получили ранения. После этого нападавшие скрылись, однако их задержали в течение нескольких часов. Восьми из них грозит до 10 лет тюрьмы. // Realist
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