Российская школьница жестоко избила «за сплетни» юного... кикбоксера

Полиция Рязанской области разбирается в конфликте подростков, который завершился жестоким избиением юноши-спортсмена, занимающегося единоборствами. Побои ему нанесла девушка, которая якобы мстила ему за дерзость и распространение слухов.

Видеозапись расправы была опубликована днем 25 февраля в интернете, в группе MDK в соцсети "ВКонтакте". После этого информация о ссоре школьников появилась на официальном сайте областного УМВД.

"В настоящее время установлено, что инцидент между учащимися произошел 19 февраля текущего года на улице Октябрьская города Рыбное Рязанской области. Все лица, участвующие в инциденте, установлены", - говорится в пресс-релизе полиции.

Для выяснения причин и обстоятельств избиения сотрудники ОМВД по Рыбновскому району опрашивают учащихся и их родителей. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

На опубликованных кадрах четырехминутной записи пострадавший по имени Денис лежит на снегу, а злоумышленница Алена пинает его ногой, нанося удары по лицу и телу. При этом девушка требует, чтобы школьник "отвечал за свои слова". Позднее у пострадавшего диагностировали перелом ребра и сотрясение мозга.

По данным телеграм-канала Mash, пострадавший Денис занимается кикбоксингом в платной секции в спортшколе. У юноши спрашивали, почему он не пробовал отвечать своей обидчице и защищаться. Денис объяснил, что "просто не хотел бить девочку".

Про агрессивную школьницу Алену известно, что она состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, а в школу время от времени приходит пьяной. Избить Дениса она решила за то, что он распускал о ней слухи. // NEWSru.com