На Сумщині внутрішня безпека поліції викрила на вимаганні хабара поліцейського та прикордонника

В одного зі співробітників прикордонної служби сумська поліція виявила під час огляду коноплю. Окремі працівники поліції пообіцяли залагодити питання про закриття кримінального провадження, розпочатого за фактом зберігання наркотиків. Наразі кримінальна відповідальність загрожує і викритим поліцейським, і прикордонникам.

Працівникам Сумського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції стало відомо про причетність до протиправних дій окремих співробітників поліції Глухова. З’ясувалося, що в одного з прикордонників Сумського прикордонного загону «Шалигине» поліцейські під час огляду виявили подрібнену суху коноплю.

Відносно чоловіка слідчим відділом поліції було розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Невдовзі колега фігуранта злочину повідомив йому, що в поліції пообіцяли посприяти у питанні закриття матеріалів за вісім тисяч доларів. Оперативники внутрішньої безпеки поліції встановили, що прикордонник мав передати кошти 24-річному оперуповноваженому карного розшуку Глухівського ВП.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ військовою прокуратурою Центрального регіону України було розпочато за викритим фактом кримінальне провадження за ч.3 ст.369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Аби уникнути відповідальності, прикордонник передав зазначену суму посередникові - своєму товаришу по службі. Віддати гроші поліцейському інспектор відділу ДПС не встиг – був затриманий спільними діями працівників внутрішньої безпеки НПУ, військової прокуратури, УСБУ, Управління захисту економіки поліції Сумщини та внутрішньої безпеки прикордонної служби.

На теперішній час вирішується питання щодо затримання в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України і викритого оперативника поліції Глухова та встановлення причетності до факту вимагання інших працівників цього підрозділу поліції.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України