Топ-менеджер российской Высшей школы экономики повесился в шкафу в своем кабинете

По предварительный данным, речь идет о суициде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Коллеги обнаружили его тело висящим в шкафу в его кабинете. На месте работают следователи.

"В Высшей школе экономики в Москве очень серьезное ЧП. В своем кабинете найден мертвым высокопоставленный сотрудник учебного заведения. По предварительным данным, речь может идти о самоубийстве", - говорится в сообщении. // УНИАН