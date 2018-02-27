Топ-менеджер российской Высшей школы экономики повесился в шкафу в своем кабинете

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В Москве повесился руководитель дирекции общего образования Высшей школы экономики Сергей Калашников.
По предварительный данным, речь идет о суициде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Коллеги обнаружили его тело висящим в шкафу в его кабинете. На месте работают следователи.
"В Высшей школе экономики в Москве очень серьезное ЧП. В своем кабинете найден мертвым высокопоставленный сотрудник учебного заведения. По предварительным данным, речь может идти о самоубийстве", - говорится в сообщении. // УНИАН
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