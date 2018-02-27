Под Киевом мужчина зарезал приятеля, начавшего приставать к его жене

В городе Бровары мужчина набросился с ножом на своих товарищей, когда увидел, как те начали приставать к его жене. Одному из них повезло – он успел убежать. Другой поклонник от нанесенных ножевых ранений скончался.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, по спецлинии 102 полиции Киевщины поступило сообщение от жителя Броваров о том, что на его жену напали неизвестные.

Работники Броварского отдела полиции совместно с нарядом полиции охраны Киевщины сразу прибыли по указанному адресу и установили ход событий той ночи.

Компания из четырех человек допоздна пила водку. Когда двум друзьям стало невтерпеж и захотелось "любви", они с непристойностями начали приставать к хозяйке. В это время зашел в комнату ее муж и схватил нож. Увидев, что он натворил, хозяин вызвал скорую помощь и полицию.

На месте происшествия полицейские обнаружили окровавленное тело 45-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Тело мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Полицейские задержали злоумышленника по месту жительства в порядке ст. 208 УПК Украины. 44-летний броварчанин признался в содеянном.

Сейчас ему объявлено о подозрении по ч.2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение от семи до десяти лет. Продолжается досудебное следствие. // Сегодня